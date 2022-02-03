Треш-стример VJ Link избил двух человек в Таиланде и снял это на видео

Российский стример VJLink (Кирилл Зырянов) избил двоих человек на острове Пхукет, включая девушку, которая якобы украла у него деньги. Оба нападения были сняты на видео, сообщает РЕН ТВ.
Первой пострадавшей
Впоследствии Зырянов снял ещё одно видео, на котором попытался объяснить причины конфликта. По его словам, избитый мужчина якобы был виноват в том, что ушёл с вечеринки без предупреждения, а на вопрос «куда ты» обругал Зырянова матом. Стример уточнил, что впоследствии избитый извинился и не имеет к нему претензий.
Ранее врач-психотерапевт, телеведущая и писатель Наталья Толстая рассказала, что треш-стримы становятся для молодёжи одним из самых быстрых и лёгких способов заработать, играя на примитивных инстинктах аудитории и на подавляемой в последнее время агрессии. По её мнению, с треш-стримерами необходимо бороться на уровне государства, назначая огромные штрафы и тюремные сроки: следить за этим должны специалисты Роскомнадзора.