Треш-стример VJ Link избил двух человек в Таиланде и снял это на видео

Российский стример VJLink (Кирилл Зырянов) избил двоих человек на острове Пхукет, включая девушку, которая якобы украла у него деньги. Оба нападения были сняты на видео, сообщает РЕН ТВ.

Первой пострадавшей стала девушка, которая якобы украла 50 тысяч рублей из гостиничного номера стримера. Зырянов ударил её по лицу и начал кричать и размахивать руками. Всё это было снято на видео, как и ещё одна потасовка, в ходе которой Зырянов подошёл к мужчине, бросил ему в лицо бутылку с водой и избил его ногами и руками.

Впоследствии Зырянов снял ещё одно видео, на котором попытался объяснить причины конфликта. По его словам, избитый мужчина якобы был виноват в том, что ушёл с вечеринки без предупреждения, а на вопрос «куда ты» обругал Зырянова матом. Стример уточнил, что впоследствии избитый извинился и не имеет к нему претензий.

Ранее врач-психотерапевт, телеведущая и писатель Наталья Толстая рассказала, что треш-стримы становятся для молодёжи одним из самых быстрых и лёгких способов заработать, играя на примитивных инстинктах аудитории и на подавляемой в последнее время агрессии. По её мнению, с треш-стримерами необходимо бороться на уровне государства, назначая огромные штрафы и тюремные сроки: следить за этим должны специалисты Роскомнадзора.