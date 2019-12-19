https://static.news.ru/photo/eba91754-22eb-11ea-bc53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Global Look Press

Стали известны новые подробности о личности стрелка, устроившего стрельбу на Лубянке. Как рассказал тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где практиковался Евгений Манюров, он занимался в клубе всего три месяца и во время стрельб всегда был облачён в чёрный плащ с капюшоном. На замечания тренеров снять одежду он не реагировал.

Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном чёрном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка (именно в ней Манюров отправится на Лубянку, чтобы было удобнее прятать карабин. — NEWS.ru). Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно, — рассказал он сайту KP.RU.

Также он подчеркнул, что у Манюрова были все необходимые для обучения стрельбе документы, поэтому, по словам тренера, не было никаких сомнений в его вменяемости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предполагаемый злоумышленник, который устроил стрельбу около здания ФСБ на Лубянке в Москве, активно увлекался стрельбой и даже участвовал в состязаниях. Уроженцу Московской области было 39 лет. Евгений Фатихович Манюров из Подольска считался индивидуальным предпринимателем, он специализировался на консультациях в области права.