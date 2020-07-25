Травмированного альпиниста спасли в Кабардино-Балкарии

https://static.news.ru/photo/71efa93a-cf45-11ea-a69c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 07.mchs.gov.ru

Спасатели эвакуировали альпиниста, получившего травму в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. По его данным, житель Архангельской области получил травму ноги на горе Дыхтау.

В воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе на горе Дыхтау на высоте 3600 метров альпинист 1988 года рождения из Архангельской области получил травму ноги и попросил о помощи, — говорится в сообщении.

Для спасения мужчины спасатели привлекли коммерческий вертолёт фирмы Heliaction. Альпиниста доставили в альплагерь «Безенги». Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, передаёт РИА Новости.

На поисково-спасательные работы привлекались девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, — рассказали в МЧС.

Это уже второй подобный инцидент в горах в Черекском районе за последние двое суток. Накануне, 25 июля, спасатели эвакуировали двух туристов, пострадавших в результате камнепада на перевале Урал на высоте 3600 метров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тело туриста, пропавшего 6 июля на вулкане Ключевской на Камчатке, обнаружено спасателями спустя 17 дней.