Травмированного альпиниста спасли в Кабардино-Балкарии

Спасатели эвакуировали альпиниста, получившего травму в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии.
Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. По его данным, житель Архангельской области получил травму ноги на горе Дыхтау.
В воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе на горе Дыхтау на высоте 3600 метров альпинист 1988 года рождения из Архангельской области получил травму ноги и попросил о помощи, — говорится в сообщении.
Для спасения мужчины спасатели привлекли коммерческий вертолёт фирмы Heliaction. Альпиниста доставили в альплагерь «Безенги». Состояние пострадавшего оценивается как стабильное,
На поисково-спасательные работы привлекались девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, — рассказали в МЧС.
Это уже второй подобный инцидент в горах в Черекском районе за последние двое суток. Накануне, 25 июля, спасатели эвакуировали двух туристов, пострадавших в результате камнепада на перевале Урал на высоте 3600 метров.
Ранее NEWS.ru писал о том, что тело туриста, пропавшего 6 июля на вулкане Ключевской на Камчатке, обнаружено спасателями спустя 17 дней.
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