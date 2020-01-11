https://static.news.ru/photo/f2c62394-358b-11ea-9b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ксения Пунтус, vk.com

Ортопед-травматолог Константин Терновой прокомментировал состояние модели Ксении Пунтус, обнаруженной без сознания под окнами жилого дома.

По мнению врача, приземление могло произойти на одну ногу, вследствие чего сломались кости таза. От падения на бок по причине перелома одной ноги, для пострадавших характерны травмы рёбер с одной стороны и ушиб лёгкого, передаёт РИА Новости.

Третья точка «приложения» — он (человек. — NEWS.ru) бьётся головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти. Это достаточно часто происходит, — рассказал травматолог.

Терновой добавил, что нередки случаи, когда перебравшие с алкоголем люди пытаются подышать свежим воздухом и падают из окон.

Как писал NEWS.ru ранее, актриса Анна Михалкова, дочь знаменитого режиссёра и актёра Никиты Михалкова, необычным способом отреагировала на скандал, в котором оказался её племянник Андрей Баков. Модель Ксения Пунтус, найденная голой под окнами дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино. Михалкова отключила все комментарии в своём Instagram.