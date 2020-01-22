https://static.news.ru/photo/fb3e19fa-3d79-11ea-9600-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/AlasundShip

Пошли третьи сутки пожара на рыболовецком судне в Охотском море в 130 километрах от Магадана..

Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова сообщила, что спасатели пока не могут подобраться к траулеру вплотную из-за огня. Горение наблюдается с одной стороны рыболовецкого корабля, неподалёку от него находится спасатель-ледокол «Сибирский», передаёт ТАСС.

Четверо членов экипажа остались в море, они консультируют на ледоколе спасателей и готовы подняться на борт «Enigma Astralis» в случае необходимости. Глазова добавила, что ранее терпящий бедствие траулер не заходил ни в один российский порт и всё время находился в рейсе.

Вероятность взрыва технических жидкостей, находящихся на борту горящего судна, по-прежнему классифицируется специалистами как высокая.

Как писал NEWS.ru ранее, утром 22 января взрыв произошёл на горящем траулере «Enigma Astralis», который находится в Охотском море.