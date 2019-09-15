https://static.news.ru/photo/27cbccc0-d79e-11e9-bbda-fa163e074e61_660.jpg Фото: russianhighways.ru

Участок дороги в Ярославской области, где произошло ДТП с восемью погибшими, был отремонтирован месяц назад. Об этом сообщил директор департамента транспорта региона Евгений Моисеев.

Сообщаю, что на данном участке трассы в рамках контракта на содержание региональных автомобильных дорог компанией АО «Ярдормост» был проведён ремонт так называемой большой картой в августе 2019 года, — написал он на своей странице в Facebook .

По его словам, асфальт был уложен на участке практически в полкилометра. Качество ремонта нареканий у служб технического надзора не вызывает.

ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновник аварии — водитель грузовика MAN — выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. В результате восемь человек погибли и 29 пострадали. По факту произошедшего возбуждены сразу два уголовных дела, писал News.ru.