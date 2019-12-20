19 декабря в Мособлсуде продолжилось слушание дела израильтянки Наамы Иссахар по апелляции на приговор. Ранее, 11 октября Химкинский суд приговорил её к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков (пункт «в» ч. 2 статьи 229.1 УК и ч. 1 статьи 228 УК). Она ехала из Дели в Израиль с пересадкой в Шереметьево. Там её задержали, обнаружив в рюкзаке 9,6 грамм гашиша.

Это второе заседании по апелляции на приговор по делу Иссахар. Первое должно было пройти 12 декабря, но его отложили, для того чтобы Наама смогла лично присутствовать на процессе (в первый раз она участвовала в заседании по видеосвязи — прим.). Как и в прошлый раз, на суд приехали родственники девушки, израильская пресса. На заседание также прибыли раввин и представитель посольства.

Нааму защищают сразу четыре адвоката — Виталий Кулапов, Алексей Добрынин, Вадим Клювгант и Елизавета Плисканос. Они называли приговор чрезмерно суровым. В своих основных тезисах защита указывала на процессуальные нарушения при задержании девушки и при её допросе. Ей не предоставили адвоката и переводчика. Также защитники обратили внимание на то, что в Шереметьево она находилась в транзитной зоне. Это означает, что Иссахар не проходила таможенный контроль, следовательно не могла провозить контрабанду.

Незнание ею русского языка и законов привело к тому, что она подписала процессуальные документы, не зная, что подписывает, — говорится в апелляционной жалобе адвокатов.

Сторона защиты ходатайствовала об исследовании нового доказательства — ответа Шереметьевской таможни на адвокатский запрос, из которого следует, что Иссахар не проходила таможенный контроль. Прокурор возразил против исследования документа и ходатайство было отклонено. Также адвокаты просили признать протокол с места происшествия недопустимым доказательством.

Так, представляющий интересы обвиняемой Иссахар Вадим Клюгвант утверждал, что приговор первой инстанции должен быть отменён, так как он полностью строится на частичном признании вины.

NEWS.ru

Признание порочно, потому что является самооговором. В приговоре признание изложено некорректно, потому что суд приводит в качестве показаний то, чего она не говорила. Вадим Клювгант адвокат Наамы Иссахар адвокат Наамы Иссахар



Также он приводит в пример практику Химкинского суда, утверждая, что приговор его подзащитной радикально расходится с решениями по таким же статьям, в том числе в части наказания. Прокурор возражал против удовлетворения жалобы защиты и сказал, что приговор является законным и обоснованным.

Сама Наама, выступая с последним словом, заявила следующее.

Я сожалею о моей неосторожности, о том что я не приложила достаточно усилий для того, чтобы знать, что находится в моем багаже. Поскольку у меня не было никакого умысла на то, чтобы владеть этим наркотиком и также не было умысла на то, чтобы въехать на территорию РФ, я не могла абсолютно совершить преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК. Я не имела физической возможности доступа к багажу, это доказывает полную абсурдность предъявленного обвинения. Что касается статьи 229.1 УК, я прошу суд учесть и признать тот факт, что я уже практически девять месяцев нахожусь за решеткой в незнакомой, чуждой для меня стране, будучи лишенной самых базовых прав и потребностей, как общение на родном языке и вообще общение. Этот приговор уничтожит все хорошее, что я сделала в жизни на основании двух преступлений, которые я не совершала. Я прошу суд восстановить справедливость, отменить решение Химкинского суда и освободить меня из заключения, — сказала она на английском.

Однако суд был непреклонным: решение Химкинского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Как не было в этом деле правосудия, так его и нет. Как не было в этом деле преступления, так его и нет, — прокомментировал решение суда адвокат Клювгант.

Мать осуждённой Яффа и сестра Лиад вышли из зала судах в слезах и отказались давать какие-либо комментарии.