Траншея обвалилась: в Петербурге рабочего насмерть засыпало землёй

https://static.news.ru/photo/77f40d7e-7e8d-11eb-b531-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге из-за обвала траншеи погиб рабочий. Мужчину засыпало землёй, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

Шестого марта в 16:40 в Петродворцовом районе на Гостилицкой улице, дом 2, на территории стройки произошёл обвал траншеи, в результате чего был засыпан рабочий, — говорится в сообщении.

Мужчина скончался до приезда спасателей. Теперь же специалистам предстоит выяснить, что стало причиной трагедии.

Ранее NEWS.ru писал, что в одной из кубанских станиц произошла трагедия — водитель грузовика, выгружая землю, случайно засыпал ею пятилетнюю девочку. Ребёнок скончался на месте.

Инцидент произошёл вечером 2 марта. 40-летний водитель грузовика доставлял в частный двор перегной. В это время дочь хозяина дома находилась рядом. В какой-то момент взрослые заметили, что малютка пропала. В ходе поисков они обнаружили под землёй тело девочки без признаков жизни.