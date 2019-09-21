На площади порядка 100 кв. м на территории ТЭЦ-1 в Кургане загорелся трансформатор. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным спасателей, пожар не повлиял на технологический процесс, отключений по городу нет, передаёт
Горит трансформатор на открытой территории ТЭЦ-1 на площади около 100 квадратных метров, — сказал представитель МЧС.
На месте ЧП работают 39 человек и 11 единиц техники.
Ранее пожарные ликвидировали возгорание в Шахтинском автодорожном институте в Ростовской области, писал News.ru.