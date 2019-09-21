https://static.news.ru/photo/ac8377b8-dc78-11e9-9ca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Курган/vk.com

На площади порядка 100 кв. м на территории ТЭЦ-1 в Кургане загорелся трансформатор. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным спасателей, пожар не повлиял на технологический процесс, отключений по городу нет, передаёт РИА Новости .

Горит трансформатор на открытой территории ТЭЦ-1 на площади около 100 квадратных метров, — сказал представитель МЧС.

На месте ЧП работают 39 человек и 11 единиц техники.

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