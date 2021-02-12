Трамвай загорелся на северо-западе Москвы

https://static.news.ru/photo/303a9e36-6edd-11eb-94df-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/4ertanovo/vk.com

В Москве загорелся трамвай с пассажирами. По предварительным данным, все люди успели эвакуироваться. Данных о пострадавших пока не поступало.

По словам очевидцев, инцидент произошёл на Новощукинской улице. Подробности происшествия выясняются, пишет РЕН ТВ.

Похожий случай произошёл в Казани под мостом на Cибирском тракте. Инцидент произошёл 5 января в 07:42, и пассажиров в транспортном средстве не было. Отмечается, что прямо во время движения в кабине водителя вспыхнула приборная панель. Как сообщают спасатели, огонь удалось потушить ещё до приезда пожарных. Пострадавших не оказалось. Причиной возгорания предварительно названа неисправность механизмов транспорта.

Ранее 17 автомобилей и рейсовый автобус столкнулись в Краснодарском крае. Один человек пострадал. Авария произошла в Северском районе около 09:30 на федеральной трассе А146 в районе станицы Северской при повороте к хутору Свободному, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. В ДТП помимо автобуса, который направлялся из города Гулькевичи в Геленджик, участвовали 12 легковушек и четыре грузовика. Пострадавший — один из водителей, управлявший легковым автомобилем.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стало несоблюдение автовладельцами правил управления транспортными средствами в сложных метеоусловиях, сообщал NEWS.ru.