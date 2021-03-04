Трамвай протаранил девять автомобилей в Иркутске

В Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил девять автомобилей. Инцидент произошёл утром 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По имеющимся данным, техническая неисправность была
В обстоятельствах происшествия разбирается ГИБДД. Сообщается, что за медицинской помощью обратился один человек.
Глава Иркутска Руслан Болотов поручил провести проверку технического состояния всего подвижного состава МУП «Горэлектротранс» и проработать вопрос о компенсации ущерба пострадавшим.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что массовое ДТП с 15 автомобилями произошло в Приморье.