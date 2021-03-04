Трамвай протаранил девять автомобилей в Иркутске

https://static.news.ru/photo/d795a880-faf0-11ea-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил девять автомобилей. Инцидент произошёл утром 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По имеющимся данным, техническая неисправность была обнаружена у трамвая во время следования по маршруту. Вагоновожатый высадил пассажиров и направился в депо. Однако в районе улицы Звездинская он повредил два легковых автомобиля, а далее на спуске столкнулся ещё с семью автомобилями.

В обстоятельствах происшествия разбирается ГИБДД. Сообщается, что за медицинской помощью обратился один человек.

Глава Иркутска Руслан Болотов поручил провести проверку технического состояния всего подвижного состава МУП «Горэлектротранс» и проработать вопрос о компенсации ущерба пострадавшим.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что массовое ДТП с 15 автомобилями произошло в Приморье.