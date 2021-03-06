Трактор задавил женщину на северо-востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/4ad358b2-7f74-11eb-ba97-96000091f725_660.jpg Фото: Топ СВАО г. Москвы/vk.com

Трактор наехал на женщину в районе проспекта Мира на северо-востоке Москвы. От полученных травм она скончалась, сообщили в экстренных службах.

На проспекте Мира около дома 116а трактор сбил женщину. От полученных травм она погибла на месте, — цитирует ТАСС слова собеседника.

На месте работают следователи, обстоятельства трагедии уточняются.

Накануне в Белгородской области пьяный водитель сбил 15-летнего подростка и скрылся с места происшествия. В настоящее время он задержан, мальчик от полученных травм скончался.

Как сообщал NEWS.ru, автомобиль BMW в Москве в начале января насмерть сбил своего водителя. Несчастный случай произошёл в центре столицы на улице Житная. На парковке у дома водитель иномарки вышел из машины, после чего автомобиль начал самопроизвольное движение и наехал на него.