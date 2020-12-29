Трактор провалился под лёд на Патриарших прудах

В центре Москвы под лёд провалился трактор. Инцидент произошёл на Патриарших прудах. Пострадавших нет.
Ранее в этом месте был замечен трактор, водитель которого катал всех желающих по льду. Как
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как транспорт лежит на боку недалеко от берега, погрузившись до половины в воду.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
В конце ноября в Ханты-Мансийском автономном округе под лёд провалился автомобиль с людьми. Как писал NEWS.ru, в салоне Chevrolet Niva, оказавшейся в реке, находились девять человек — трое мужчин, три женщины и три девочки, самой младшей из которых было пять месяцев. Младенец и женщина 1991 года рождения, которая была беременна, погибли сразу. Остальным удалось выбраться, но одна из спасшихся девочек на некоторое время оказалась в коме. Выживший водитель предстанет перед судом.