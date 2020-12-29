Трактор провалился под лёд на Патриарших прудах

https://static.news.ru/photo/f356fc1c-4ab5-11eb-8778-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В центре Москвы под лёд провалился трактор. Инцидент произошёл на Патриарших прудах. Пострадавших нет.

Ранее в этом месте был замечен трактор, водитель которого катал всех желающих по льду. Как сообщает «Москва 24», тот ли это трактор, пока неизвестно.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как транспорт лежит на боку недалеко от берега, погрузившись до половины в воду.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

В конце ноября в Ханты-Мансийском автономном округе под лёд провалился автомобиль с людьми. Как писал NEWS.ru, в салоне Chevrolet Niva, оказавшейся в реке, находились девять человек — трое мужчин, три женщины и три девочки, самой младшей из которых было пять месяцев. Младенец и женщина 1991 года рождения, которая была беременна, погибли сразу. Остальным удалось выбраться, но одна из спасшихся девочек на некоторое время оказалась в коме. Выживший водитель предстанет перед судом.