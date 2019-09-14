https://static.news.ru/photo/66d191b0-d6e1-11e9-8783-fa163e074e61_660.jpg Фото: cheremushki-tc.ru

Посетителей и персонал столичного торгового центра «Черёмушки» выводят из здания в связи с угрозой взрыва.

По словам источника News.ru в экстренных службах города, полная эвакуация проводится из-за обнаружения подозрительной сумки.

Источник уточнил, что в общей сложности из здания вывели 2000 человек. На место происшествия выехали кинологи.

Торговый центр находится на Профсоюзной улице в Юго-Западном административном округе города Москвы.

Ранее News.ru писал, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станциях «Киевская» и «Алтуфьево» московского метро. Для обследования территории на место выехали кинологи с собаками.