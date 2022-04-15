Торговое судно затонуло у побережья Туниса. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской обороны. Экипаж спасён. Инцидент произошёл недалеко от порта города Габес.

По информации радиостанции, на борту находились семь членов экипажа — граждане Турции и Азербайджана. Все они спасены и в стабильном состоянии доставлены в больницу Габеса..

Судно следовало из Экваториальной Гвинеи и стало тонуть в связи с просачиванием воды. После этого члены экипажа выпустили сигнальные ракеты, их заметила береговая охрана.

Ранее сообщалось, что как минимум 17 человек погибли и ещё 60 пропали без вести при крушении грузового судна у побережья Мадагаскара. Спасателям удалось спасти 45 человек. Потерпевшее бедствие судно было сделано из дерева и не имело лицензии для перевозки пассажиров. У корабля отказал двигатель и он врезался в риф.