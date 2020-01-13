В Томске хирурги детской больницы скорой помощи № 2 извлекли из желудка трёхлетнего ребёнка 31 магнитный шарик.
Родители заметили, что малыш жалуется на боль в желудке, и обратились к медикам. Выяснилось, что ребёнок наглотался магнитных шариков, один из которых уже проник в кишечник. Если бы за помощью они обратились позднее на пару часов, то мог бы развиться перитонит, что потребовало бы серьёзного хирургического вмешательства,
Врачи извлеки инородные предметы с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита.
По словам главврача БСМП № 2 Андрея Караваева, за последние четыре года таких случаев произошло уже более десяти. Дети проглатывают магниты из игрушек. Если магниты соединяются внутри ЖКТ, то спасти может только операция.
Как писал NEWS.ru, в Нигерии успешно разделили сиамских близнецов. Операцию проводила группа врачей и медперсонала, состоящая из 78 человек. На то, чтобы разлучить близнецов, потребовалось 13 часов.
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