https://static.news.ru/photo/4581da52-3699-11ea-9f5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Томске хирурги детской больницы скорой помощи № 2 извлекли из желудка трёхлетнего ребёнка 31 магнитный шарик.

Родители заметили, что малыш жалуется на боль в желудке, и обратились к медикам. Выяснилось, что ребёнок наглотался магнитных шариков, один из которых уже проник в кишечник. Если бы за помощью они обратились позднее на пару часов, то мог бы развиться перитонит, что потребовало бы серьёзного хирургического вмешательства, пишет РИА Новости.

Врачи извлеки инородные предметы с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита.

По словам главврача БСМП № 2 Андрея Караваева, за последние четыре года таких случаев произошло уже более десяти. Дети проглатывают магниты из игрушек. Если магниты соединяются внутри ЖКТ, то спасти может только операция.

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