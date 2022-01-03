Толпа протестующих мексиканцев избила российскую туристку

Мексиканская прокуратура штата Чиапас на юго-востоке страны расследует факт избиения толпой российской туристки. Протестующие мексиканцы требовали плату за проезд по дороге и избили россиянку после отказа, передаёт РИА Новости.

Генеральная прокуратура штата через районную прокуратуру округа Альтос инициировала протокол привлечения к ответственности за причинение вреда и телесных повреждений в отношении лиц, ответственных за нападение на женщину с российским гражданством, — сообщает прокуратура штата.

Избиение произошло в муниципалитете Осчук. Женщину в личном автомобиле остановила группа протестующих, когда та ехала из штата Кинтана-Роо. Мексиканцы потребовали платы за проезд и получили отказ, после чего принялись избивать женщину. Насколько сильно пострадала женщина — не сообщается.

В прокуратуре осудили нападение и начали процесс привлечения к ответственности людей, причастных к избиению.

Ранее в Махачкале произошла массовая драка с участием более 40 человек. Полиция, которая была вызвана на место инцидента, прибегла к предупредительным выстрелам в воздух, чтобы остановить конфликт с десятками вовлечённых в него людей. Были задержаны, по разным данным, от семи до восьми человек. По предварительным данным, конфликт вспыхнул между представителями местной мэрии и подрядчиком, который ремонтирует улицу.