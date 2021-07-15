Толпа мужчин с топорами разгромила развлекательный центр в Новосибирске

Толпа мужчин в защитных масках и с топорами наперевес ворвалась в развлекательный центр с аэротрубой и устроила погром. Мужчины также напали на сотрудника заведения и перепугали посетителей, говорится в сообщении Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Происшествие случилось в здании на улице Спартака, девять мужчин, у четверых из которых были топоры, ворвались в помещение, где находилась аэротруба, и устроили погром. Нападавшие разбили стёкла, повредили оргтехнику, мебель, саму установку и пульт.

Камеры видеонаблюдения успели заснять перед началом инцидента, как толпа мужчин движется в направлении спортивно-развлекательного центра. В Сети позднее появились кадры, снятые очевидцами происшествия.

В момент происшествия в здании находились посетители, они успели выбежать на улицу. Один из сотрудников центра получил лёгкие травмы. После погрома мужчины с топорами вышли из здания и разошлись в разные стороны. Сотрудники центра написали заявление в полицию.

Ранее в Челябинске неизвестный мужчина набросился с ремнём на компанию куривших кальян под окнами многоэтажки девушек. Полиция проводит проверку по данному факту.