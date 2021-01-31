Тигр напал на сотрудника кишинёвского зоопарка

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Сотрудник зоопарка в Кишинёве пострадал из-за нападения тигра, мужчина находится в тяжёлом состоянии. Животное атаковало его во время кормления.

Полиция столицы Молдавии подтвердила инцидент РИА Новости. Пострадавшего оперируют, затем медики планируют поместить его в реанимацию. Правоохранительные органы начали проверку в зоопарке.

Пресс-секретарь больницы Дорина Арсене сообщила, что сотрудника зоопарка доставили с глубокой раной шеи и многочисленными повреждениями на теле.

Необходимости в эвакуации посетителей после инцидента с тигром не возникло. В вольере находился один тигр, который остался внутри ограждения после происшествия. Второй тигр был заперт в павильоне.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2020 года тигр напал на дрессировщика во время представления в цирке в китайской провинции Шаньси. Мужчину госпитализировали, но вскоре отпустили. Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как животное набросилось на дрессировщика и повалило его на землю. Сотрудникам цирка удалось отогнать тигра палкой.

Причиной происшествия могло стать то, что перед выступлением хищника плохо покормили. Мужчина не получил смертельных ран, так как ещё в раннем возрасте животному удалили зубы.