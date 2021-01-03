Террористы убили более 100 человек в двух посёлках в Нигере

Как минимум 100 человек погибли при атаке террористов на два посёлка на северо-западе Нигера.
Об этом
Хассане рассказал, что более 100 террористов, разделившись на две группы, на мотоциклах атаковали селян. Министр внутренних дел Нигера Алькаш Альхада заявил, что нападавшие могли прибыть из соседней страны. В Тиллабери направлены дополнительные армейские подразделения.
Ранее вблизи одного из атакованных посёлков бойцы отряда самообороны ликвидировали двух террористов. Власти Нигера не исключают, что последнее нападение было акцией возмездия.
Тиллабери расположен в стратегически важном регионе, где сходятся границы Нигера, Мали и Буркина-Фасо. В этой части континента действуют террористы из группировки «Исламское государство в Западной Африке», которая является частью «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). В 2017 году в Тиллабери ввели режим чрезвычайного положения. В 2019 году власти Нигера запретили передвижение на мотоциклах в регионе.
В августе 2020 года в Нигере неизвестные обстреляли группу французских туристов, передавал NEWS.ru. В результате происшествия погибли шесть иностранцев, местный гид и водитель. Нападавшие скрылись на мотоциклах.