Террористы убили более 100 человек в двух посёлках в Нигере

https://static.news.ru/photo/054801c4-4de9-11eb-9add-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/Global Look Press

Как минимум 100 человек погибли при атаке террористов на два посёлка на северо-западе Нигера.

Об этом сообщает AFP. По данным, приведённым районным главой Алму Хассане, 70 человек были убиты в посёлке Чома-Бангоу, в населённом пункте Зарумдарейя погибли 30 человек. Ещё 25 местных жителей получили ранения. Оба посёлка находятся в районе Тиллабери неподалёку от границы с Мали.

Хассане рассказал, что более 100 террористов, разделившись на две группы, на мотоциклах атаковали селян. Министр внутренних дел Нигера Алькаш Альхада заявил, что нападавшие могли прибыть из соседней страны. В Тиллабери направлены дополнительные армейские подразделения.

Ранее вблизи одного из атакованных посёлков бойцы отряда самообороны ликвидировали двух террористов. Власти Нигера не исключают, что последнее нападение было акцией возмездия.

Тиллабери расположен в стратегически важном регионе, где сходятся границы Нигера, Мали и Буркина-Фасо. В этой части континента действуют террористы из группировки «Исламское государство в Западной Африке», которая является частью «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). В 2017 году в Тиллабери ввели режим чрезвычайного положения. В 2019 году власти Нигера запретили передвижение на мотоциклах в регионе.

В августе 2020 года в Нигере неизвестные обстреляли группу французских туристов, передавал NEWS.ru. В результате происшествия погибли шесть иностранцев, местный гид и водитель. Нападавшие скрылись на мотоциклах.