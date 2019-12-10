https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Санкт-Петербурге полицейские задержали предполагаемого организатора террористического сообщества из Дагестана. Молодой мужчина попался на мелком хулиганстве.

Речь идёт о 33-летнем Исмаиле Магомедове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Во время проверки выяснилось, что задержанный является обвиняемым по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и находится в федеральном розыске ОМВД России по Кизилюртовскому району Дагестана.

Мужчину арестовали. Ему предстоит этапирование в Дагестан. Согласно данным на сайте Росфинмониторинга, Магомедов 10 октября был включён в перечень террористов и экстремистов.

Ранее NEWS.ru писал о заявлении президента России Владимира Путина. Он рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы. Он назвал мужчину «очень жёстким и кровавым человеком». Эти слова шокировали и возмутили члена немецкого парламента от Социал-демократической партии Германии Нильса Шмида. Депутат заявил, что его ужасает выбор слов, которыми глава РФ прокомментировал смерть Хангошвили. Политик подчеркнул, что даже если покойный был террористом, недопустимо, чтобы иностранные спецслужбы совершали убийство в ФРГ.