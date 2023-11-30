Теракт в Иерусалиме 30 ноября: что случилось, сколько человек погибло The Times of Israel: три человека погибли в результате теракта в Иерусалиме

Фото: Israel Police

В Израиле число погибших в результате сегодняшнего теракта в Иерусалиме возросло до трех человек, сообщило местное издание The Times of Israel. Что произошло, сколько человек получили ранения, что с преступниками?

Теракт в Иерусалиме 30 ноября 2023 года

Около 08:50 по московскому времени израильский телеканал сообщил, что в результате стрельбы на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим пострадали восемь человек, нападавшего удалось нейтрализовать. На место ЧП прибыли медики.

«Неизвестные открыли огонь на въезде в Иерусалим, медики сообщают как минимум о шести раненых мирных. Террористы были вооружены автоматами и стреляли по остановке. Двое подозреваемых были убиты на месте ― их тела до сих пор лежат на шоссе. Экстренные службы работают на месте», — написала Readovka.

Около 09:00 по московскому времени полиция Израиля подтвердила атаку на въезде в Иерусалим. По информации правоохранителей, двое подозреваемых были нейтрализованы на месте. Медики в Израиле уточнили, что в результате стрельбы ранения получили семь человек, состояние двоих критическое.

«Теракт в Израиле — двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана из американских винтовок М-16. Погибла 16-летняя девочка. Напавших нейтрализовали службы безопасности. Террористы могли выбрать место нападения неслучайно — оно является одним из ключевых транспортных узлов Иерусалима», — написала Baza.

Через некоторое время появилась информация, что в результате теракта скончалась 24-летняя девушка. Количество погибших возросло до трех. Данные о смерти 16-летнего подростка не подтвердились.

Фото: Israel Police Оружие, из которого велась стрельба

«Установлены личности террористов — это братья, 30-летний Ибрагим Нимер и 38-летний Мурад Нимер. Они жили в восточном районе Иерусалима. Боевики ликвидированы», — написал SHOT.

В Сети появилось видео случившегося. На кадрах показан момент расстрела мирных жителей на остановке в Иерусалиме. Автомобиль, из которого вышли два боевика, припарковался рядом с толпой местных жителей. Неизвестные вышли из машины и открыли огонь по людям, ожидающим транспорт. Спустя несколько секунд к месту подъехал другой автомобиль, из которого вышли мужчины и застрелили террористов.

«В результате теракта были убиты три человека: 73-летний мужчина, 60-летняя женщина и 24-летняя девушка. Ранено шесть человек», — обновил информацию Mash.

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