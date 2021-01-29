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Происшествия

Теракт произошёл на севере Сирии

17:25, 30 января 2021 10
Фото: صحيفة الاستقلال/twitter.com

Заминированный автомобиль взорвался в сирийском Африне. Начинённая взрывчаткой машина была припаркована в промышленной зоне города.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли и пострадали люди.

Несколько человек погибли и получили ранения в результаты подрыва начинённой взрывчаткой машины в промышленной зоне города Африн, который оккупирован протурецкими террористическими формированиями, — говорится в сообщении сирийского государственного агентства SANA.

Сообщения о терактах регулярно поступают с севера провинции Алеппо из района Африн и города Эль-Баб. Эту часть страны, находящуюся на границе с Турцией, контролируют незаконные вооружённые бандформирования, которые часто устраивают теракты в ходе противостояния между собой.

Как писал NEWS.ru, ранее террористы напали на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама. При нападении шесть человек погибли. Из-за атаки террористов около поселения Вади Узейб трасса Саламия — Ракка на какой-то момент оказалась заблокирована, когда находящиеся там сирийские военные завязали бой с нападавшими.

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