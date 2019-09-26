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Сотрудники МВД и ФСБ России в ходе совместной операции задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконной реализации незарегистрированных лекарственных средств. По данным источника News.ru в правоохранительных органах, преступники поставляли в РФ препараты для онкобольных.

Для продажи лекарств они использовали специальный сайт. В ходе обыска у подозреваемых были изъяты более 200 единиц медицинских препаратов, компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, доказывающие их вину, сообщила...