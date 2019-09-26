Теплоход, принадлежащий частному лицу, сел на мель и частично затонул в Томской области.
Инцидент произошёл на реке Васюган, неподалёку от посёлка Рабочий Каргасокского района. Судно шло в составе двух гружёных барж. Причиной аварии стал обрыв троса рулевого управления.
Погибших и раненых в результате происшествия нет. Груз не пострадал.
По факту инцидента проводится проверка соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта, сообщается на
Ранее News.ru писал, что в Санкт-Петербурге загорелся стоявший у причала пассажирский теплоход «Пётр Чайковский». На его борту находились более 300 человек. Один из них пострадал и скончался по дороге в больницу.