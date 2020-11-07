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Происшествия

Теплоход и баржа с мазутом сели на мель на Волге у Нижнего Новгорода

14:21, 07 ноября 2020
Фото: genproc.gov.ru

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с посадкой на мель судов из Санкт-Петербурга в Нижегородской области.

6 ноября в 21.40 теплоход «Евростар-1» в составе с наливной баржей с мазутом, принадлежащие ООО «Контур СПб», вышли за пределы судового хода и сели на мель на реке Волга на Георгиевском перекате между Сормово и Балахной, — говорится в сообщении на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Происшествие не привело к разливу груза и нефтепродуктов. Признаков повреждения обшивки также не выявлено. В результате инцидента никто не пострадал. Нижегородской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности плавания на внутренних водных путях, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее сухогруз «Меркурий Оушен», который ходит под флагом Панамы, с экипажем на борту сел на мель в Углегорском районе Сахалина. Это произошло после того, как шторм сорвал судно с рейда и отнёс от морского порта. На судно до шторма успели загрузить 12 тыс. тонн угля, писал NEWS.ru.

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