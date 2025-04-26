Тело женщины нашли на железной дороге в Екатеринбурге Тело женщины с пятью ножевыми ранениями нашли на ж/д путях в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге на станции Чапаевская обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Предварительно установлено, что на теле погибшей зафиксировано пять ножевых ранений.

Труп со множественными повреждениями в области спины был найден прохожими несколько часов назад. Его обнаружили местные жители на железнодорожных путях.

Ранее в Екатеринбурге следственные органы возбудили уголовное дело по факту массового отравления учащихся школы № 178. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, учебное заведение переведено на дистанционный формат обучения до 28 апреля. Следователи проводят допросы сотрудников школы и администрации, изучают документацию, связанную с организацией питания в школьной столовой.

Также в городе произошел инцидент с участием ветеранов СВО, на который отреагировали представители «Русской общины». Активисты посетили бар «Огонек», где раздавали посетителям информационные материалы. Поводом для акции стал предыдущий отказ в обслуживании участнику боевых действий. После этого случая в прокуратуру было направлено обращение. Активисты требовали проверить деятельность администрации заведения.