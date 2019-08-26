https://static.news.ru/photo/b78cc6f6-c7e6-11e9-9522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции нашли труп пожилой женщины в одной из квартир на юге Москвы. На её теле они обнаружили семь колото-резаных ран.

Инцидент произошёл на Домодедовской улице. Полицейских вызвал проживающий по соседству мужчина – его насторожило то, что дверь в квартиру открыта, но внутри никого нет.

Сотрудники МВД дождались приезда хозяина жилья, который находился за городом, и в его присутствии провели обыск. Тело пенсионерки они нашли в пакете под диваном. Согласно выводам экспертов, труп пролежал в квартире около двух суток.

По факту происшествия ведётся расследование. В убийстве пенсионерки подозревают мужчину 1981 года рождения, который проживал вместе с ней, сообщает РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что в Ярославской области пенсионерка чуть не погибла под горой бытовых отходов, которые копила в течение многих лет в своей квартире. Её крики о помощи услышали соседи и вызвали полицию и медиков.