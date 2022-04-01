Тело вывез на свалку: депутата ЛДПР заподозрили в убийстве жены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи произошло необычное ДТП, участниками которого стали электромобиль Tesla и телега с лошадью. О пострадавших не сообщается. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канале Sputnik Азербайджан.

На кадрах видна телега с запряжённой лошадью и баннером «Красная поляна». Позади неё стоит электромобиль. Рядом на дороге небольшое количество сена, которое, вероятно, высыпалось их телеги во время столкновения. В...