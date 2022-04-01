Тело вывез на свалку: депутата ЛДПР заподозрили в убийстве жены
Депутата райсовета в Красноярском крае Хаконова заподозрили в убийстве жены
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
16:24, 02 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жителя Тасеевского района Красноярского края Александра Хаконова в убийстве жены, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. К трагическому исходу привела ссора супругов, после которой мужчина вывез тело убитой на свалку. Согласно данным сайта администрации Тасеевского района, Хаконов является действующим депутатом.
Подозреваемый — Хаконов А. А. Убитая — супруга. Её фото размещалось в соцсетях красноярской организацией по поиску пропавших людей, — заявил источник.
Согласно информации, опубликованной на сайте Либерально-демократической партии России от 30 ноября 2021 года, Хаконов является депутатом от ЛДПР.
Ранее стало известно, что Подольский городской суд приговорил к 9,5 года колонии строгого режима экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова за убийство замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. 11 марта шестеро присяжных признали его виновным.
Кулакова арестовали 31 мая 2019 года по обвинению в убийстве Исаенковой, которую нашли мёртвой в салоне автомобиля Mercedes. По версии следствия, он ударил женщину в лицо, перетащил на заднее сиденье и там задушил. После содеянного Кулаков скрылся с места преступления.