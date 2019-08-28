https://static.news.ru/photo/44ea5ac0-c96f-11e9-9619-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске тело второго погибшего. По предварительным данным, рухнувшая стена придавила 12 строителей.

По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело. Расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Место происшествия осматривают криминалисты. Они установят все обстоятельства инцидента.

Ранее News.ru сообщал, что владельцем обвалившегося в Новосибирске здания является «Сибирская генерирующая компания». Она входит в АО «СУЭК», которое фигурирует в уголовном деле экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.