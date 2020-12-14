Тело убийцы из Армавира нашли на побережье в Новороссийске

https://static.news.ru/photo/376b26b8-3e08-11eb-9acd-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Тело мужчины, объявленного в федеральный розыск по подозрению в двойном убийстве, найдено на берегу моря в Новороссийске. Обстоятельства его выясняют оперативники.

Визуально труп обнаруженного человека похож на разыскиваемого. Однако точно его личность установит экспертиза, передаёт Life.ru.

Убийство подозреваемый Акшин Гусейнов совершил 10 декабря в Армавире. Во время ссоры на почве ревности он до смерти избил возлюбленную, которую заподозрил в измене. После этого он отправился в соседнюю станицу Новоалексеевскую, где в квартире родителей жертвы напал на её маленького брата. Мужчина пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки, после чего расправился с ним с особой жестокостью.

После преступлений Гусейнов прибыл в посёлок Джубга Туапсинского района, бросил автомобиль недалеко от моря и скрылся.

В соцсетях он опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что его возлюбленная с августа имела регулярную интимную связь с другим молодым человеком. Говоря об убийстве, сам преступник утверждал , что пошёл на этот шаг не совсем из-за ревности, сообщал NEWS.ru.