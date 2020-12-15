Тело студентки МГУ из Китая нашли на юго-западе Москвы

https://static.news.ru/photo/2857dce6-3ec8-11eb-967c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студентка МГУ из Китая обнаружена мёртвой на юго-западе Москвы. По предварительным данным, девушка выпала с 12-го этажа, рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

По информации силовиков, инцидент произошёл 14 декабря 2020 года в районе Коньково, на улице Островитянова. Покойной был 21 год, пишет РИА Новости со ссылкой на оперативников. Позже стало известно, что погибшая приехала в РФ из провинции Гуандун КНР и проживала на той же улице Островитянова. Выяснение обстоятельств ЧП продолжается.

Накануне правоохранители обнаружили в Санкт-Петербурге тело местного жителя Бориса Рубина, воевавшего добровольцем на юго-востоке Украины. Полицейские приехали на вызов соседей Рубина, которые пожаловались на шум из его квартиры. После вскрытия внутри было обнаружено тело хозяина с рассечением головы, вещи были разбросаны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи СУ СК РФ по Тамбовской области выясняют обстоятельства гибели сотрудника полиции на рабочем месте в областном центре. По данному факту возбуждено уголовное дело, статью представители СК не уточнили. В ведомстве отметили, что покойный мужчина — 1992 года рождения. Мужчина пришёл утром на работу и получил служебное оружие, после чего зашёл в свой кабинет.