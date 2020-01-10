В квартире одного из домов на улице Кантемировская в Москве было обнаружено тело 15-летней школьницы. Об этом стало известно в пятницу, 10 января.
Предварительной причиной смерти несовершеннолетней девочки называют передозировку запрещёнными веществами.
Мёртвую школьницу нашли примерно в 13:30. Её обнаружили сотрудники столичных спасательных служб, вскрывшие дверь в квартиру по просьбе родителей подростка, которые не могли попасть домой,
Ранее NEWS.ru писал, что ученица 11-го класса одной из школ Воскресенска умерла во время сдачи норм ГТО во Дворце водного спорта «Дельфин».
Инцидент произошёл 26 декабря, в день рождения девушки, которой исполнилось 17 лет. Она почувствовала недомогание в раздевалке, однако спустилась в воду и проплыла несколько метров. После этого она начала тонуть.
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