https://static.news.ru/photo/eed3bde0-33a7-11ea-8972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В квартире одного из домов на улице Кантемировская в Москве было обнаружено тело 15-летней школьницы. Об этом стало известно в пятницу, 10 января.

Предварительной причиной смерти несовершеннолетней девочки называют передозировку запрещёнными веществами.

Мёртвую школьницу нашли примерно в 13:30. Её обнаружили сотрудники столичных спасательных служб, вскрывшие дверь в квартиру по просьбе родителей подростка, которые не могли попасть домой, сообщает «МК».

Ранее NEWS.ru писал, что ученица 11-го класса одной из школ Воскресенска умерла во время сдачи норм ГТО во Дворце водного спорта «Дельфин».

Инцидент произошёл 26 декабря, в день рождения девушки, которой исполнилось 17 лет. Она почувствовала недомогание в раздевалке, однако спустилась в воду и проплыла несколько метров. После этого она начала тонуть.