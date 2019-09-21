Россиянин найден мёртвым в доме на таиландском острове Самуи в южной провинции Сураттхани. Об этом стало известно 21 сентября.
Имя 51-летнего мужчины не раскрывается. Его обнаружили на первом этаже двухэтажной постройки лежащим в кровати. Кроме тела человека в комнате также находилась собачья клетка. Возле неё лежал мёртвый питбуль.
Стражи порядка предполагают, что хозяин и собака могли быть мертвы около семи дней. Сотрудники правоохранительных органов и судмедэксперты не обнаружили никаких следов борьбы, но нашли принадлежности для употребления наркотиков, — сообщает газета The Bangkok Post.
Соседи покойного россиянина рассказали о нём полиции. Выяснилось, что он жил в этом доме на протяжении примерно 10 лет. У него, по словам соседей, всегда были хорошие отношения с другими людьми. Вместе с мужчиной жили три собаки и один кот.
Полицию для осмотра дома россиянина вызвали сами соседи, когда почувствовали исходящий из него неприятный запах.
В дальнейшем тело мужчины передадут судмедэкспертам для вскрытия и проведения всех необходимых процедур. Мёртвого пса осмотрят ветеринары.
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