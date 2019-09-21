https://static.news.ru/photo/75243720-dc6f-11e9-8e23-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Россиянин найден мёртвым в доме на таиландском острове Самуи в южной провинции Сураттхани. Об этом стало известно 21 сентября.

Имя 51-летнего мужчины не раскрывается. Его обнаружили на первом этаже двухэтажной постройки лежащим в кровати. Кроме тела человека в комнате также находилась собачья клетка. Возле неё лежал мёртвый питбуль.

Стражи порядка предполагают, что хозяин и собака могли быть мертвы около семи дней. Сотрудники правоохранительных органов и судмедэксперты не обнаружили никаких следов борьбы, но нашли принадлежности для употребления наркотиков, — сообщает газета The Bangkok Post.

Соседи покойного россиянина рассказали о нём полиции. Выяснилось, что он жил в этом доме на протяжении примерно 10 лет. У него, по словам соседей, всегда были хорошие отношения с другими людьми. Вместе с мужчиной жили три собаки и один кот.

Полицию для осмотра дома россиянина вызвали сами соседи, когда почувствовали исходящий из него неприятный запах.

В дальнейшем тело мужчины передадут судмедэкспертам для вскрытия и проведения всех необходимых процедур. Мёртвого пса осмотрят ветеринары.

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