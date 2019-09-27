Тело мужчины было обнаружено в реке Мера возле посёлка Островское Костромской области. Погибшим оказался пропавший около двух недель назад грибник.
В ГУ МЧС по области уточнили, что с 16 сентября мужчину разыскивали сотрудники полиции и волонтёры, после того как тот отправился в лес.
Согласно предварительным данным, признаки насильственной смерти не обнаружены, передаёт портал
Ранее News.ru писал, что спасатели нашли пятилетнюю девочку, заблудившуюся в лесу у села Степановка Нижегородской области. Поисковая операция длилась четыре дня.