https://static.news.ru/photo/d3bf5a3c-e1ea-11e9-80bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тело мужчины было обнаружено в реке Мера возле посёлка Островское Костромской области. Погибшим оказался пропавший около двух недель назад грибник.

В ГУ МЧС по области уточнили, что с 16 сентября мужчину разыскивали сотрудники полиции и волонтёры, после того как тот отправился в лес.

Согласно предварительным данным, признаки насильственной смерти не обнаружены, передаёт портал Ko44.ru .

Ранее News.ru писал, что спасатели нашли пятилетнюю девочку, заблудившуюся в лесу у села Степановка Нижегородской области. Поисковая операция длилась четыре дня.