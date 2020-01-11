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Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали группу лиц, подозреваемых в присвоении чужой компании и имущества фирмы. Об этом в субботу, 11 января, журналистам рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что в настоящее время в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества и шести соучастников правонарушения возбуждено уголовное дело. По словам Волк, задержанные использовали поддельные документы, чтобы обманом вывести из...