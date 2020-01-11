Турецкие спасатели обнаружили труп одного из трёх мужчин, которые пропали без вести после того, как их рыболовецкое судно столкнулось с сухогрузом под флагом РФ у стамбульского берега.
По данным телеканала A Haber, спасатели
Инцидент произошёл 10 января. Танкер Glard-2 под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой в Чёрном море в 25 км от берега Турции в районе входа в пролив Босфор.
Троих рыбаков из шести, находившихся на судне, удалось спасти. Соответствующие службы выясняют причины происшествия, писал NEWS.ru.
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