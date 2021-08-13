Тело погибшего пилота Ми-8 подняли со дна озера на Камчатке

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Тело погибшего пилота вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение на Курильском озере, подняли со дна водоёма на Камчатке. Его удалось обнаружить на глубине 110 метров, сообщил в своём Telegram-канале губернатор края Владимир Солодов.

Также найдены тела ещё двух погибших.

На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела ещё двух человек. Работы будут проводиться всё светлое время суток, — написал глава региона.

Тела погибших удалось найти с помощью специального глубоководного аппарата. Вертолёт лежит на дне озера на глубине 110 метров и в 500 метрах от берега. У машины отломан хвост, корпус цел.

Рассматривается три основных версии произошедшей трагедии. Это — ошибка пилотов, техническая неисправность вертолёта и густой туман.

Ранее сообщалось, что спасатели пытаются попасть внутрь вертолёта Ми-8, затонувшего на дне Курильского озера на Камчатке. Об этом рассказал директор Кроноцкого заповедника, где произошло крушение, Пётр Шпиленок.