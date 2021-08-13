Тело погибшего пилота Ми-8 подняли со дна озера на Камчатке

Тело погибшего пилота вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение на Курильском озере, подняли со дна водоёма на Камчатке. Его удалось обнаружить на глубине 110 метров, сообщил в своём Telegram-канале губернатор края Владимир Солодов.
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На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела ещё двух человек. Работы будут проводиться всё светлое время суток, — написал глава региона.
Тела погибших удалось найти с помощью специального глубоководного аппарата. Вертолёт лежит на дне озера на глубине 110 метров и в 500 метрах от берега. У машины отломан хвост, корпус цел.
Рассматривается три основных версии произошедшей трагедии. Это — ошибка пилотов, техническая неисправность вертолёта и густой туман.
Ранее сообщалось, что спасатели пытаются попасть внутрь вертолёта Ми-8, затонувшего на дне Курильского озера на Камчатке. Об этом рассказал директор Кроноцкого заповедника, где произошло крушение, Пётр Шпиленок.