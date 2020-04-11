Происшествия

Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии

12:17, 11 апреля 2020 12
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

После пожара в колонии Ангарска спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего заключённого.

Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко. Специалистам предстоит установить причину смерти погибшего, передаёт ТАСС.

Инцидент в колонии № 15 произошёл в ночь на 9 апреля. Согласно версии следствия, спровоцировал беспорядки один из заключённых, начав нецензурно выражаться в адрес сотрудников колонии.

Конфликт продолжился 10 апреля. Взбунтовавшиеся заключённые подожгли рабочие помещения и дежурную часть.

Как писал NEWS.ru, при подавлении бунта бойцами спецназа ФСИН пострадали около 300 человек и ещё двое погибли. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

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