Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии

https://static.news.ru/photo/99d2e65a-7bd6-11ea-843c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

После пожара в колонии Ангарска спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего заключённого.

Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко. Специалистам предстоит установить причину смерти погибшего, передаёт ТАСС.

Инцидент в колонии № 15 произошёл в ночь на 9 апреля. Согласно версии следствия, спровоцировал беспорядки один из заключённых, начав нецензурно выражаться в адрес сотрудников колонии.

Конфликт продолжился 10 апреля. Взбунтовавшиеся заключённые подожгли рабочие помещения и дежурную часть.

Как писал NEWS.ru, при подавлении бунта бойцами спецназа ФСИН пострадали около 300 человек и ещё двое погибли. Однако официально эта информация пока не подтверждена.