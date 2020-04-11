Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии

После пожара в колонии Ангарска спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего заключённого.
Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко. Специалистам предстоит установить причину смерти погибшего,
Инцидент в колонии № 15 произошёл в ночь на 9 апреля. Согласно версии следствия, спровоцировал беспорядки один из заключённых, начав нецензурно выражаться в адрес сотрудников колонии.
Конфликт продолжился 10 апреля. Взбунтовавшиеся заключённые подожгли рабочие помещения и дежурную часть.
Как писал NEWS.ru, при подавлении бунта бойцами спецназа ФСИН пострадали около 300 человек и ещё двое погибли. Однако официально эта информация пока не подтверждена.
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