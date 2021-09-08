Тело погибшего главы МЧС доставили в Москву

Специальный рейс с телом погибшего главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России Евгения Зиничева прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал гибель Зиничева. Дипломат признался , что они были близкими друзьями, поэтому он не понаслышке знает, что Зиничев отдавал всю душу и всего себя любимому делу. Соболезнования опубликованы на официальном сайте министерства.