Тело погибшего главы МЧС доставили в Москву

Специальный рейс с телом погибшего главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России Евгения Зиничева прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал гибель Зиничева. Дипломат признался, что они были близкими друзьями, поэтому он не понаслышке знает, что Зиничев отдавал всю душу и всего себя любимому делу. Соболезнования опубликованы на официальном сайте министерства.
Евгений Зиничев и режиссёр Александр Мельник погибли на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Озеро Лама расположено в 120 километрах от Норильска, это одно из самых глубоких озёр в России. Путоранский заповедник признан ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. Зиничев пытался спасти упавшего со скалы Мельника, но сам разбился об уступ. Прибывшие медики так и не смогли спасти жизни пострадавших.