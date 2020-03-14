Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружили в реке Терса в Самойловском районе Саратовской области тело подростка, предположительно, пропавшего около четырёх месяцев назад.
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено,
По факту пропажи было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Окончательная идентификация найденных останков станет возможна после процедуры опознания и других следственных действий.
Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Тюмени, где 16-летний подросток скончался, побывав на допросе в полиции.
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