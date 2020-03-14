https://static.news.ru/photo/82563e1c-661b-11ea-881c-fa163e074e61_660.jpg Фото: saratov.sledcom.ru

Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружили в реке Терса в Самойловском районе Саратовской области тело подростка, предположительно, пропавшего около четырёх месяцев назад.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, сообщается на сайте СУ СК РФ по области. Умерший является 12-летним школьником из села Песчанка, который пропал 21 ноября 2019 года. В тот день мальчик гулял с двумя друзьями, но домой не вернулся. Следующим утром его мать подала заявление об исчезновении сына, после чего сразу начались поиски.

По факту пропажи было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Окончательная идентификация найденных останков станет возможна после процедуры опознания и других следственных действий.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Тюмени, где 16-летний подросток скончался, побывав на допросе в полиции.