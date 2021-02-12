Тело мужчины обнаружили в шахте лифта в Москве

https://static.news.ru/photo/5494e2b4-6dde-11eb-843b-96000091f725_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Тело мужчины обнаружили в шахте лифта жилого дома в Москве, рассказала старший помощник главы столичного главка СК РФ Юлия Иванова. На трупе нашли признали падения с большой высоты. Представитель ведомства отметила, что оперативники начали доследственную проверку.

По одной из версий СК РФ, гражданин, ожидая лифта, шагнул в открывшиеся двери, хотя сама кабина ещё не прибыла на нужный этаж, передаёт официальный сайт регионального СК РФ.

По предварительным данным, вечером 12 февраля 2021 года в одном из жилых домов по Славянскому бульвару в городе Москве в лифтовой шахте обнаружено тело мужчины 1968 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с большой высоты, — заявила сотрудница СК РФ.

Иванова добавила, что во время разбирательства специалисты дадут правовую оценку на предмет наличия признаков преступления по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Накануне житель Воронежа выпал из окна 17-го этажа на коляску с ребёнком. Инцидент произошёл во дворе дома в жилом комплексе «Звёздный» на Острогожской улице. В момент инцидента мать с малышом шла по тротуару. Пятимесячная кроха, по неподтверждённым данным, от полученных травм умерла по дороге в больницу, также погиб пострадавший мужчина.

Как сообщал NEWS.ru, в Москве в начале декабря годовалый ребёнок погиб после падения из окна многоквартирного дома. Малыш выпал не сам, его выкинула подруга его матери. Инцидент произошёл в Новой Москве, в доме по улице Лётчика Ульянина. В момент происшествия в квартире находились обе женщины, причины произошедшего выясняются.