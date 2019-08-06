В электричке на платформе Выхино в Москве найден труп мужчины. Движение пригородных поездов в сторону области задерживается.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают личность погибшего.
Об этом сообщил
На станции Выхино в электропоезде обнаружено тело мужчины. Движение в область электричек идёт с задержками от 10 минут до 1 часа, — сказал собеседник агентства.
Ранее News.ru писал, что в одном из московских ресторанов обнаружили останки человека, который умер более 25 лет назад. Неожиданная находка была сделана во время проведения ремонтных работ.