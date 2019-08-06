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Жителя Ставрополя приговорили к реальному сроку лишения свободы за подготовку к теракту. Разделяя идеологию террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ), мужчина намеревался поджечь один из объектов образования. Однако его задержали при подготовке к преступлению.

В соответствии с приговором суда П. признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии строгого режима, —...