Тело мужчины нашли в одном из каналов Петербурга

Покрытое тиной тело мужчины обнаружили в одном из каналов Санкт-Петербурга. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Согласно предварительным данным, труп нашли в четырёх метрах от берега Крюкова канала. Он находился в воде долго время.
По словам источника в экстренных службах, на вид мужчине около 30–40 лет, он был одет в спортивную одежду и кроссовки. Тело извлекли при помощи аварийно-спасательного оборудования,
Ранее NEWS.ru писал, что тело мужчины со связанными руками и пакетом на голове найдено в подмосковном лесу. По делу об убийстве задержаны три человека. Труп был обнаружен 16 ноября в 100 метрах от автодороги, идущей в сторону деревни Жестоки городского округа Клин.