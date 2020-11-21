Тело мужчины нашли в одном из каналов Петербурга

https://static.news.ru/photo/0fd94568-2bd3-11eb-ae13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Покрытое тиной тело мужчины обнаружили в одном из каналов Санкт-Петербурга. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Согласно предварительным данным, труп нашли в четырёх метрах от берега Крюкова канала. Он находился в воде долго время.

По словам источника в экстренных службах, на вид мужчине около 30–40 лет, он был одет в спортивную одежду и кроссовки. Тело извлекли при помощи аварийно-спасательного оборудования, передаёт 78.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что тело мужчины со связанными руками и пакетом на голове найдено в подмосковном лесу. По делу об убийстве задержаны три человека. Труп был обнаружен 16 ноября в 100 метрах от автодороги, идущей в сторону деревни Жестоки городского округа Клин.