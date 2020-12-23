Тело младенца обнаружили на сортировочной ленте по переработке отходов

https://static.news.ru/photo/c78712f6-4502-11eb-9a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Труп новорождённого мальчика обнаружили в подмосковном Егорьевске на сортировочной ленте комплекса по переработке отходов. Следственный комитет Московской области уже начал проверку по этому инциденту.

22 декабря на сортировочной ленте сортировочного цеха АО «Комплекс по переработке отходов Егорьевск» обнаружено тело новорождённого младенца мужского пола, — цитирует KP.RU старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Ольгу Врадий.

В этот цех поступают на переработку отходы из Воскресенска, Егорьевска, Коломны, Москвы и Раменского.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили сотрудников комплекса и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить, когда появились повреждения на теле ребёнка: при жизни или после смерти.

Как писал NEWS.ru, следователи в Челябинской области выясняют обстоятельства гибели младенца, тело которого было найдено на полигоне твёрдых бытовых отходов. Малыш находился в коробке для обуви. Трагический инцидент произошёл в Сосновском районе, тело нашёл один из рабочих сортировочного комплекса. Чтобы выяснить причину смерти новорождённого, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.