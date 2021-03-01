Тело младенца нашли в подъезде в Петербурге

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В Колпинском районе Санкт-Петербурга в подъезде одного из домов было обнаружено тело младенца. Ведётся доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.

1 марта в подъезде одного из домов, расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было обнаружено тело младенца, — говорится в сообщении.

Причина его смерти устанавливается.

Ранее силовики задержали 28-летнюю жительницу Махачкалы, которая продала своего новорождённого ребёнка за 800 тысяч рублей. Молодая мать приняла решение избавиться от ребёнка за несколько месяцев до его рождения. Она нашла покупательницу, которая впоследствии обратилась в полицию. Сделка с условным покупателем состоялась 26 февраля, после чего мать была задержана.

В Кирове прохожие обнаружили в сугробе семимесячного младенца и его мать. Инцидент произошёл 23 февраля. Мать вместе с ребёнком возвращалась из гостей, где отмечали День защитника Отечества. До сих пор неизвестно, что заставило женщину лечь в сугроб вместе с ребёнком. По счастливой случайности они не пострадали.

Как писал NEWS.ru, на мусорном заводе в Тобольске во время сортировки отходов было обнаружено тело младенца. Проводится проверка.