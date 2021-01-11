Тело новорождённого нашли в пакете на территории мусорного завода в Чувашии

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Тело новорождённого младенца нашли в пакете на заводе по переработке мусора в Новочебоксарске, передают представители Следственного управления СК РФ по Чувашии 11 января 2021 года. По информации ведомства, труп обнаружили накануне — 10 января.

Свёрток лежал на линии переработки отходов одного из соответствующих предприятий. Причину смерти мальчика выяснят эксперты. Ведётся доследственная проверка.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери ребёнка. По результатам проведенной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — говорится на официальном сайте регионального СУ СК РФ.

Силовики попросили граждан передать стражам порядка какую-либо информацию о ЧП на условиях анонимности.

Накануне в одной из квартир в подмосковной Коломне обнаружили тела трёх человек. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. Смерть жильцов могла наступить из-за отравления угарным газом. В квартире были изменены технические условия эксплуатации вентиляции, из-за чего квартира могла заполниться газом. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как писал NEWS.ru, в Краснодаре полицейские нашли в квартире у местного жителя труп отца, который был замурован в стену. По версии следствия, мужчина поссорился с родственником, задушил его подушкой, затем упаковал труп в полимерный пакет и заложил кирпичами. Примечательно, что силовики пришли в жилище не из-за пропажи или смерти отца, а чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия, и наткнулись на труп в стене.