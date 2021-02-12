Тело младенца нашли на мусорном заводе в Тобольске

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Следственные органы Тюменской области начали проверку по факту обнаружения тела младенца на мусоросортировочном заводе в Тобольске, передаёт пресс-служба регионального СУ СК РФ. Оперативники выясняют обстоятельства ЧП.

Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Криминалисты позже установят причины смерти малыша, говорится на официальном сайте ведомства. По результатам работы позже СК РФ примет процессуальное решение.

Похожая трагедия случилась в январе 2021 года. Тогда тело младенца нашли у канала имени Москвы в подмосковном Дмитрове.

Накануне уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, как себя чувствуют дети, которых мать оставила на морозе в лесу в Москве. По её словам, после этого инцидента она решила разыскать телефонный номер человека, вызвавшего скорую и спасшего детей, чтобы выразить ему благодарность.

Как писал NEWS.ru, в Краснодаре полицейские нашли в квартире у местного жителя труп отца, который был замурован в стену. По версии следствия, мужчина поссорился с родственником, задушил его подушкой, затем упаковал труп в полимерный пакет и заложил кирпичами. Примечательно, что силовики пришли в жилище не из-за пропажи или смерти отца, а чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия, и наткнулись на труп в стене.