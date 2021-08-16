Тело ещё одной жертвы крушения Ми-8 подняли со дна Курильского озера

Читайте нас в Google Новости

Водолазы 17 августа возобновили подъём тел погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Курильском озере на Камчатке. Об этом сообщает МЧС по региону.

Водолазы МЧС России приступили к подъёму ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолёта на Курильском озере. Накануне из-за сильного волнения поисковая операция была приостановлена, — сказали в ведомстве.

С наступлением утра и благоприятных погодных условий спасатели снова приступили к работе и подняли уже шестое тело с глубины более 100 метров. Машина лежит в 500 метрах от берега.

Ранее вертолёт Ми-8, затонувший в результате крушения на Курильском озере на Камчатке, попал на видео. Сейчас в районе происшествия продолжается поисковая операция. Видео опубликовано в Telegram-канале NEWS.ru.

В настоящий момент операция по поиску и поднятию тел погибших ведётся с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС.

Ми-8 потерпел крушение 12 августа. На борту находились 16 человек, восьмерым из которых удалось спастись.