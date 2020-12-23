Тело депутата обнаружили в гараже на Ямале

https://static.news.ru/photo/afe6b300-452e-11eb-bea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация Надымского района

Тело депутата думы Надымского района, общественника Александра Рябцева было обнаружено в гараже. По факту смерти политика уже началась проверка. Об этом в среду, 23 декабря, журналистам сообщили представители СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

О смерти Рябцева правоохранительным органам рассказали в администрации Надымского района. Как подчеркнули в муниципалитете, скончавшийся был не только парламентарием. Также он руководил несколькими общественными организациями. В частности, Рябцев был главой Надымской добровольной народной дружины.

Тело мужчины обнаружили в гараже. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины его смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — приводит сообщение следственного управления РИА Новости.

Также в администрации рассказали, что Рябцев в период пандемии доставлял в качестве добровольца местным жителям преклонного возраста продукты питания. Таким же образом он помогал гражданам, лечившимся от коронавирусной инфекции нового типа.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший главный редактор сайта партии «Единая Россия» Михаил Бударагин найден мёртвым на севере Москвы.

Тело 36-летнего журналиста обнаружили во дворе дома, где проживает мать покойного. По предварительной версии полиции, Бударагин покончил с собой.