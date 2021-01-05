Двухлетняя девочка в Ленинградской области умерла из-за упавшего телевизора

https://static.news.ru/photo/d599377c-5009-11eb-85ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сланцевском районе Ленинградской области двухлетняя девочка погибла из-за того, что на неё упал телевизор.

Ребёнок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. У девочки были диагностированы тяжелейшие травмы, в том числе перелом основания черепа. Около 15:00 5 января она скончалась в реанимации Сланцевской межрайонной больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает 47news.

Ранее в Москве годовалый ребёнок погиб после падения из окна многоквартирного дома. Малыш выпал не сам, его выкинула подруга его матери. Инцидент произошёл в Новой Москве, в доме по улице Лётчика Ульянина. В момент происшествия в квартире находились обе женщины, причины произошедшего выясняются.

Как писал NEWS.ru, под Нижним Новгородом погибла женщина, которая везла на санках внучку. Пьяный водитель вылетел с трассы на тротуар и переехал пострадавшую. Женщина успела оттолкнуть санки с двухлетним ребёнком, а сама погибла. 37-летний виновник ДТП был задержан. Возбуждено уголовное дело.