https://static.news.ru/photo/606d229a-3e82-11ea-8e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В экстренные службы Москвы поступило анонимное сообщение, что телецентр «Останкино» находится под угрозой взрыва. Об этом в пятницу, 24 января, NEWS.ru стало известно от информированного источника.

Телецентр находится в столице по адресу: улица Академика Королёва, дом 12.

В настоящее время информация об эвакуации людей из «Останкино» отсутствует. Специалисты экстренных служб осматривают здание на предмет наличия внутри взрывных устройств.

Как ранее писал NEWS.ru, в шесть школ столицы поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. На предмет минирования проверяют также три железнодорожных вокзала и два районных суда Москвы.

Кроме того, на наличие взрывоопасных предметов в настоящее время проверяют Ленинградский, Ярославский и Курский вокзалы, а также Перовский и Измайловский районные суды.